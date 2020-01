Королева Елизавета в 93 года села за руль авто

Королева Британии Елизавета II в свои 93 года сама села за руль авто. Об этом сообщает портал SkyNews.



Королева попала в кадр в ее поместье в Сандрингеме. На ней одет винтажный платок Hermes с изображением собаки. На задних сидениях авто также замечен пес. Отмечается, что Елизавета вела Range Rover не пристегнутой.



Елизавета была сконцентрирована на дороге и выглядела суровой. Королева заметила журналистов и посмотрела прямо в камеру.



Отмечается, что в Британии этот инцидент восприняли с волнением. Известно, что королева редко садится за руль самостоятельно и в основном в "минуты крайнего раздражения".





The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.



Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S