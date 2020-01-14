МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти

Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.



Ранее Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи" заявил, что 20 июня 2019 года во время беспорядков в Тбилиси, "власти Грузии висели на волоске" и "режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен". Представители действующих властей Грузии расценили слова экс-президента как признание в попытке свержения руководства страны. МВД Грузии продолжает расследование июньских событий, а после слов Саакашвили намерено провести "соответствующие следственные действия", которым будет "дана правовая оценка".



"Высказывания Саакашвили о том, что "можно было свергнуть власть, но момент был упущен", представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили", - сообщила в понедельник пресс-служба МВД.



Столицу Грузии 20 июня захлестнули протесты, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

