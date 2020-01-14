Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым

Источник в российских силовых структурах, комментируя по просьбе РИА Новости слова депутата Госдумы Константина Затулина о якобы планировавшемся в декабре 2019 года теракте на Крымском мосту, опроверг это заявление.



"Это не так",- заявил собеседник агентства.



Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире канала "Россия-1" заявил, что СБУ готовила теракт перед проездом президента РФ Владимира Путина по Крымскому мосту в конце 2019 года.



Мост в Крым - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. Движение поездов по железнодорожной части моста в Крым из Краснодарского края было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.

