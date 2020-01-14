Задержанный по подозрению в убийстве Окуевой вину не признает
В полиции заявили, что Игорь Редькин, подозреваемый в организации убийства бывшей участницы добровольческого батальона Амины Окуевой не признал своей вины. Об этом сообщают "Українськi новини".
Информацию о позиции Редькина рассказал на брифинге начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Информация о признании им вины отсутствует", - сказал сотрудник правоохранительных органов.
По словам Небитова, подозреваемый в устранении Окуевой также не признает свою вину в причастности к другим резонансным убийствам в Украине.
Также полицейский добавил, что убийство Окуевой было совершено по заказу. Он надеется на помощь международных партнеров в поиске заказчиков.
Источник: Strana.ua
11:08