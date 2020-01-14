Дизайнерская мебель: выбор настоящих эстетов

В оформлении современных интерьеров дизайнеры очень любят использовать дизайнерскую мебель. Ее можно встретить в элитных гостиничных комплексах, квартирах, офисах и ресторанах. Такая мебель смотрится презентабельно и приковывает к себе восхищенные взгляды.

Мебель от дизайнеров: искусство во всем его многообразии

Авторские мебельные изделия от компании https://esteema.ua/ привнесут в дом атмосферу роскоши и изысканности. Здесь можно найти стильную функциональную мебель и индивидуальный подход, помноженный на современные модные тенденции.

При создании мебели учитывается все – здесь не бывает мелочей. Главное ее предназначение – полностью соответствовать общему интерьеру комнаты. Каждая декоративная деталь способна определить стиль, который задаст тон даже безликому и пустому помещению.

Как создается дизайнерская мебель

Эксклюзивные столы, стулья, шкафы, комоды, диваны и кресла создаются людьми, способными мыслить нешаблонно. Такие изделия несут в себе нетривиальные идеи, возникшие в ходе нового взгляда и переосмысливания современных тенденций.

Цвета и фактуры, фурнитура и материалы – любая составляющая мебели должна быть оригинальной, современной, обеспечивающей максимум комфорта и эстетики. В доме, где к подбору мебели подошли с особой внимательностью, будет по-настоящему уютно.

Виды дизайнерской мебели

Минимализм – наиболее современный вид дизайнерской мебели. Отличительными чертами его стали выверенность линий, гармония и выдержанность. Здесь нет места лишним деталям, предпочтение отдается монохромности и фактурности поверхностей.



Хай-тек – олицетворение эстетики новейших технологий, материалов и конструкций. Впечатляющий эффект достигается за счет игры света и тени на хромированных и стеклянных поверхностях. Также вносит свою толику и богатая палитра древесных материалов.



Прованс – мягкий и лиричный, от него так и веет теплотой и уютом. Изящная и светлая мебель впишется в любой интерьер – гостиной, кабинета или спальни.



Ар деко – у этой мебели простые и удобные формы, облаченные в дорогую и качественную отделку. Это лучший выбор для того, чтобы обставить статусную гостиную или спальню, пропитанную духом роскоши и красоты.

Вне сомнения, дизайнерская мебель стоит дороже, чем обычная. Взамен же вы приобретаете эксклюзивную неповторимую, обладающую эстетической ценностью вещь.