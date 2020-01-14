Праздник низкой инфляции

НБУ решил изобразить наивность. Яков Смолий заявил, что укрепление гривны в 2019 году было непредсказуемым. И тут же он и его заместитель Екатерина Рожкова в унисон заявили о том, что учетная ставка может быть снижена намного быстрее, чем обещано президенту. Особенно при сохранении низкой инфляции. Ну что ж, пора перестать лукавить и признать, что ревальвация гривны было сознательным действием Нацбанка ради снижения показателя инфляции, что в свою очередь призвано выполнить задание Владимира Зеленского по снижению ставок по кредитам. То, что при этом полетели доходы бюджета и планы экспортеров, – мелочи жизни...



"Предложение валюты на рынке в 2019 году было неожиданным не только для Национального банка, но и для всех. Если в 2017 году мы выкупили с рынка $1,3 млрд., в 2018-м – $1,4 млрд., то в этом году – почти $8 млрд. При таком предложении валюты гривна не может девальвировать, она была вынуждена укрепляться", – поведал Яков Смолий в интервью на YouTube-канале KRYM.



Объяснение, почему при заложенном в бюджет-2019 курсе доллара в 29,4 грн./$ мы получили 23,5 грн./$, выглядит правдоподобно. Но только на первый взгляд. Если вдуматься, то видно, что глава НБУ рассказывает сказки. А все чудо ревальвации – на самом деле рукотворный процесс, которым руководил Национальный банк, достигнув укрепления курса за год +14,45%. Лучшая динамика в мире! Вопрос в том, настолько ли она хороша для нас, в частности для реального сектора.



То, что укрепление гривны вызвало застой и спад в промышленности, недовыполнение бюджета и истерику экспортеров, общеизвестно. Более того, завышенные ставки по ОВГЗ привлекли к нам больше валюты (заметим, долговой, которую еще придется возвращать), чем нужно для нормального функционирования экономики. Это отмечают многие эксперты.



Долгое время стратегический план Нацбанка и правительства (экономического блока) был не до конца понятен даже аналитикам. И только в конце прошлого года, когда нам с восторгом сообщили о достижении показателя рекордно низкой инфляции в 4,1% годовых, пазл сложился.



Игра, которую ведет Нацбанк, а вместе с ним и правительство, называется таргетированием инфляции. Исполнительный “продюсер” этого мероприятия – Сергей Николайчук, который раньше работал в НБУ в департаменте монетарной политики и там внедрял это самое таргетирование, а теперь занимает должность замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства по экономическому анализу.



Такая ситуация тормозит бизнес, он не может развиваться. Прописная истина уровня первого курса экономического вуза. Поэтому президент Владимир Зеленский еще в самом начале работы правительства, в первых числах сентября поручил Кабмину и Нацбанку до 1 октября представить решения для улучшения условий кредитования бизнеса

Теоретически снижение учетной ставки – благо для экономики. Но на практике, как отмечают специалисты, укрепление гривны создало кучу проблем. Импортеры, воспользовавшись выгодным курсом, теснят наших производителей. Те воют, потому что не выдерживают конкуренции и не могут отдать кредиты (у кого они есть), взятые по весьма негуманным ставкам

В чем разница между тем, что было раньше и стало в 2019 году? Раньше Нацбанк ставил себе целью удержание курса гривны (это его обязанность, записанная в Конституции). Но в 2019 году перешел к достижению цели удержать инфляцию на уровне не выше 5% любыми возможными средствами. Этот план был выполнен и перевыполнен. Как видим, мы получили показатель инфляции около 4% годовых. Но ценой удорожания национальной валюты.Как сказал в одном из интервью Николайчук, “идея инфляционного таргетирования очень простая: если вы смотрите, что инфляция растет темпом, который быстрее, чем вы бы хотели это видеть, то центральный банк начинает делать свои деньги более дорогими. Он управляет ими через процентные ставки, которые по сути являются ценой денег. Повышая ставку, центробанк делает деньги, которые сегодня есть на руках у бизнеса и населения, более дорогими по отношению к завтрашним. Одновременно это влияет на стоимость национальной валюты по отношению к иностранным валютам…”.То, что у нас процентные ставки зашкаливают, это очевидно. 13 декабря 2019 года НБУ понизил учетную ставку с 15,5% годовых до 13,5% годовых. Но это все равно очень дорого. Банки дают по 20% и выше. А потребительские кредиты по карточкам, после истечения льготного периода, вообще дотягивают до 70%. Просто граждане этого не понимают.Такая ситуация тормозит бизнес, он не может развиваться. Прописная истина уровня первого курса экономического вуза. Поэтому президент Владимир Зеленский еще в самом начале работы правительства, в первых числах сентября поручил Кабмину и Нацбанку до 1 октября представить решения для улучшения условий кредитования бизнеса.Понятно, что за месяц можно лишь написать формулу, а не сделать реальные шаги. “Ставки вниз, раз-два!”, – такого не бывает. Поэтому назначенные ответственными за решение главного экономического вопроса современности премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий сели и подумали, что им надо сделать, чтобы уже в 2020 году ставки по кредитам снизились до 12-13% годовых. Для этого надо понизить учетную ставку НБУ. А как это сделать при высокой инфляции (по итогам 2018-го инфляция была 9,8%)? Надо убрать инфляцию методом упомянутого выше инфляционного таргетирования.Ну, вот и убрали. Опять же, Госстат постарался, под видом изменения методологии подсчета инфляции посчитал все, как требуется. Если кому-то интересно, как считают инфляцию, то можно посмотреть на сайте Госстата. Считают по потребительской корзине, куда складывают все подряд.Цены на кожаные мужские куртки выросли? Нет. Минус. На местную телефонную связь? Нет. Минус. На бинты марлевые? Нет. И так далее. Плюс падение мировых цен на газ. Аккуратно подчистили список оцениваемых товаров и услуг.Убрали продовольствие и коммуналку, которые дорожают постоянно. Увеличили часть того, что пока стабильно в цене – транспорт, алкоголь, те же самые бинты. Плюс правильная база сравнения. Вот и получаем нужный показатель.Теперь можно переходить ко второй части “марлезонского балета”: выполнить задание президента по снижению ставок по кредитам. Согласно прогнозу учетной ставки на три года, опубликованному ранее НБУ, средняя ставка за четвертый квартал 2019 года составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.А с учетом сказанного Смолием о снижении учетной ставки с опережением графика “при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации, в частности низкой инфляции”, есть все основания дойти до 8% годовых уже в 2020 году. Через несколько месяцев.Это хорошо? Теоретически снижение учетной ставки – благо для экономики. Но на практике, как отмечают специалисты, укрепление гривны создало кучу проблем. Импортеры, воспользовавшись выгодным курсом, теснят наших производителей. Те воют, потому что не выдерживают конкуренции и не могут отдать кредиты (у кого они есть), взятые по весьма негуманным ставкам.Экспортеры, которые одновременно являются и производственным сектором (мы же экспортируем сельхозпродукцию, которую надо вырастить, металл, который надо произвести, и руду, прежде выкопанную), терпят колоссальные убытки и не могут вкладывать средства в развитие своего бизнеса. Так что затеянная Нацбанком игра в плохого монетарного полицейского очень спорна. И праздник низкой инфляции – это праздник со слезами на глазах. Показатель достигнут. Ура! Но что дальше?P.S. Когда статья была почти готова, появилось интервью заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой FinClub."У нас в январе запланирован следующий монетарный комитет, будем смотреть макропрогнозы, в том числе прогноз по ставке. Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп снижения учетной ставки будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", – отметила Рожкова. Она отметила, что в условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики."Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам. Покупательная способность национальной валюты растет. У нас курс плавающий, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", – сказала Рожкова.