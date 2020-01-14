В ПХГ Украины осталось 18 млрд кубов газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 января уменьшился до 18,056 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС во вторник, 14 января.



За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 67,88 млн кубометров газа.



Также указано, что в Украину за сутки поступило 11,706 млн кубов газа. Весь этот объем получен из Словакии. Из Венгрии и Польши газ не поступал вообще. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,67 млн куб. м газа.

