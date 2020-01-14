Модель упала со скалы, делая селфи

Модель из Великобритании Мэдалин Дэвис трагически погибла в Австралии при попытке сделать селфи. Девушка сорвалась со скалы и разбилась насмерть, пишет Daily Mail.



Смертельный инцидент произошел на популярном пляже Diamond Bay рано утром. 21-летняя модель с друзьями возвращалась с вечеринки. Молодым людям захотелось на скалах встретить рассвет.



На вершине Дэвис решила сделать селфи. Она подошла к краю обрыва, оступилась и рухнула вниз с 30-метровой высоты.

