Иран создаст отдельную структуру для расследования катастрофы МАУ

Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает местный телеканал Press TV.



По его словам, специальная структура будет создана в системе судебных органов Ирана.



"Судебные власти должны создать отдельную судебную структуру, во главе которой будет стоять профессиональный судья, для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера", - заявил Рухани.



Он также назвал авиакатастрофу МАУ в результате ракетного удара "непростительной ошибкой". Кроме того, он пообещал публично объявить результаты расследования.

