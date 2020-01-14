Из-за аварии на теплотрассе возле Ocean Plaza открыли производство

По факту аварии теплосети в Голосеевском районе столицы - возле торгового центра Ocean Plaza - начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.



"По факту происшествия... начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.



Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.



На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.



Напомним, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.



Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека из рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра). В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

