Украина и Британия начали переговоры о новом соглашении

Украина и Британия начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.



Сообщается, что 14 января с участием замминистра иностранных дел Василия Боднара начались рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией.



Ранее сообщалось, что Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit. В частности, на переговорах стороны обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Киев ожидает подписание этих соглашений в ближайшее время.

