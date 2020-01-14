В метро Неаполя столкнулись три поезда

В метро итальянского Неаполя столкнулись три поезда, один из которых был без пассажиров, сообщает Il Mattino, передает УНН.



Инцидент произошел на первой линии метрополитена между станциями Piscinola и Colli Aminei. Для эвакуации пострадавших закрыли три ближайшие станции.



Издание сообщает о 13 попавших в больницы после инцидента. В то же время, по данным ANSA и Corriere della Sera, госпитализировали пятерых. Газета указывает, что, по предварительным данным, машинист одного из поездов не справился с управлением и въехал в другой поезд сзади. Позднее с ними столкнулся третий состав.



Как сообщается в Facebook транспортной компании города, в результате движение было остановлено по всей ветке.

