Ирак не намерен менять решение о выводе войск США
Власти Ирака не намерены пересматривать решения парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом во вторник, 14 января, заявили в канцелярии действующего премьера республики Аделя Абдель Махди, сообщает ТАСС.
Отмечается, что правительство Ирака не будет менять решение о выводе иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск, из страны или заключать с США какие-либо новые соглашения, которые позволят им остаться.
"Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с ИГИЛ", - отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что кабмин будет поддерживать принятую парламентом 5 января резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.