Ирак не намерен менять решение о выводе войск США

Власти Ирака не намерены пересматривать решения парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом во вторник, 14 января, заявили в канцелярии действующего премьера республики Аделя Абдель Махди, сообщает ТАСС.



Отмечается, что правительство Ирака не будет менять решение о выводе иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск, из страны или заключать с США какие-либо новые соглашения, которые позволят им остаться.



"Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с ИГИЛ", - отмечается в заявлении.



В документе также говорится, что кабмин будет поддерживать принятую парламентом 5 января резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

