Рада сегодня будет работать до исчерпания всех вопросов повестки дня

Верховная Рада во вторник будет работать до исчерпания всех вопросов повестки дня на этот день.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты поддержали предложение лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии работать во вторник до исчерпания всех вопросов повестки дня. Это предложение поддержали 229 народных депутатов (226 голосов дала фракция "Слуга народа", 3 – внефракционные).



Как сообщалось, в первой половине дня руководство парламента и лидеры фракций проводили совещание по законопроекту о введении рынка земли, который готовится к рассмотрению во втором чтении.

