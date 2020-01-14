В столице 80% теплосетей требуют ремонта - Киевтеплоэнерго

В Киеве 80% тепловых сетей уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в ремонте. Об этом сообщил начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин во время брифинга в связи с прорывом трубы возле ТРЦ Оcean Plaza на станции метро "Лыбедская", сообщает корреспондент Укринформа.



"80% тепловых сетей Киева уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют ремонта. Для того чтобы заменить абсолютно все, нужен большой срок, но мы работаем над тем, что обнаруживаем наиболее аварийные участки и учитываем это при планировании программы ремонта тепловых сетей", - сказал он.



Пелипишин отметил, что трубопровод вблизи станции "Лыбедская" был проложен в 1987 году и уже отработал свой срок эксплуатации. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы после порыва, и было принято решение изменить не только поврежденный участок, но и весь трубопровод в длину и ширину проезжей части.



"Для предотвращения таких случаев ежегодно в межотопительный период проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, и этот участок, который сейчас ремонтируется, прошел такое испытание", - сказал Пелипишин.



Он добавил, что вообще нормативный срок эксплуатации трубопровода - 25 лет, но все зависит от внешних факторов, от того, что влияет на определенный трубопровод.



Пелипишин отметил, что ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Но влияние этого на порыв трубопровода должна выяснять специальная комиссия, заявил он.



Как сообщалось, в Киеве вечером 13 января из-за прорыва трубы теплотрассы на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.

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Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и на первые этажи ТРЦ Ocean Plaza, частично затопив его. Людей эвакуировали. Спасатели вынесли на руках из помещения пятерых человек.



По информации медиков, в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.

