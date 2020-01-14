Биткоин подорожал на 20% с начала года

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина выросл на 5,5% – до 8574 долларов – на торгах во вторник. А в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожал почти на 20%. Об этом сообщает Bloomberg 14 января.



"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", – заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр и предположил, что это может стать "началом нового восходящего тренда".



Также отмечается, что нынешний январь стал лучшим для биткоина с 2012 года.



Напомним, в ноябре 2019 года биткоин рекордно обвалился, впервые с 17 мая опустившись ниже 7 тысяч долларов. А в феврале прошлого года биткоин установил исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за 10 лет своего существования. При этом исторического максимума почти в $20 тысяч курс биткоина достигал в конце 2017 года.

