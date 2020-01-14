Джонсон отказал Шотландии в новом референдуме о независимости

Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, сообщил во вторник британский премьер Борис Джонсон в своем письме первому министру Шотландии Николе Стерджен. "Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", - отметил Джонсон.



"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственный в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - говорится в заявлении Джонсона.



В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии.



Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия - Шотландская национальная партия - получила 48 мест из 59, на которые в Палате общин британского парламента имеет право Шотландия.



Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.



"Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление", - заявляла Стерджен.



Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года.

