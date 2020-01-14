Правоохранители ликвидировали более 400 АЗС по всей Украине

Служба безопасности Украины ликвидировала 407 нелегальных АЗС в 9 областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.



"Во исполнение поручения Президента Украины Служба безопасности продолжает проверять законность осуществления хозяйственной деятельности автомобильными заправочными комплексами по всей Украине. В результате проверочных мероприятий с начала этого года в 9 областях было выявлено и прекращено деятельность еще 407 нелегальных заправок", - говорится в сообщении.



Так, оперативники спецслужбы разоблачили 285 нелегальных АЗС в столичном регионе. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт горючего сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства. Это приводило к масштабному недополучению средств бюджетами различных уровней, в том числе из-за неуплаты акцизного сбора.



Сообщается, что по аналогичной схеме действовали подпольные заправочные комплексы в Хмельницкой области. Сотрудники СБУ обнаружили на территории области 38 нелегальных заправок. По оперативной информации, ежедневно злоумышленники сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование более чем 1,5 миллиона гривен, документацию, печати и черновые записи, доказывающие незаконную деятельность.



В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальные автозаправки, в центральной Украине - 16 АЗС, в районе проведения операции Объединенных сил правоохранители прекратили деятельность еще 16 незаконных АЗС.



"По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыто ряд уголовных производств. Точные суммы нанесенного государству ущерба устанавливаются", - добавляется в сообщении.

