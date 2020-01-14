46% избирателей поддерживают отстранение Трампа от власти

Накануне передачи обвинительных статей против Дональда Трампа в Сенат американское общество разделилось практически пополам по вопросу отстранения президента от власти.



Согласно опросу Quinnipiac University , 48% избирателей считают, что Сенат не должен голосовать за отстранение президента от власти.



В свою очередь, 46% считают, что сенаторы должны проголосовать за обвинительные статьи, поддержанные Палатой представителей.



Среди сторонников отстранения Трампа в основном зарегистрированы демократы, а среди противников - республиканцы.



10 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что готова направить обвинительные статьи против Дональда Трампа в Сенат уже на этой неделе.

