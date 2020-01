"Смотрящие" помогут учительнице руководить архитектурой

Дозвільна Адміністративно-Бюрократична Інституція України (нова майбутня реформована назва ДАБІ) показала найкращі досягнення в системі «турборежиму» і за три дні провела аудит діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції по існуючій структурі: ліцензіям, головним інспекторам та всім дозволам за останні роки.



До речі, аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Олена Костенко виявилась ще й бухгалтеркою і одноособово провела велику роботу.

Хто проводив цей аудит і на яких підставах – тема для кримінального провадження, оскільки фінансова дисципліна зобов'язує показати платіжки і договори з аудиторами.

Документація, в якій має бути відображена і бухгалтерія і правова сторона з компетенціями працівників, які взяли на себе сміливість стверджувати про зловживання в ЦОВВ України, оформлена з порушенням визначених правових норм про перевірки державних органів. Але Мінрегіон вже не впливає на ДАБІ. Некерована ніким Олена Костенко слухає лише організацію кримінальних авторитетів з Офісу Президента.

За результатами проведеного юристкою Міносвіти «аудиту» в Держархбудінспекції, виявилось, що протягом тривалого часу в ДАБІ видавались «сліпі ліцензії». У зв’язку із цим, самими аудиторами оновлено Ліцензійну комісію ДАБІ і відтепер ліцензії будуть видавати фізрук, хімічка, завуч і математичка. Саме так «смотрящі» поводирі відкриють очі сліпим ліцензіатам.

Інакше ніяк не можна пояснити суть «аудиту» людини, яка навмисно провалила всю роботу по реєстрації земель Міносвіти. Землі шкіл та садочків, університетів та академій, дослідницьких інститутів та профтехучилищ знаходяться досі в реєстрах житлово-громадської забудови і не мають кодів до освітянських видів використання. Невже випадкова необізнаність? Ні!!! Свідоме зловживання службовим становищем на користь забудовників (саме нероздільність за видами використання земель і є причиною забудов земель освіти і науки житловими комплексами в корупційний спосіб). Землі Інституту ім. Патона чого вартують лише. Але про них буде окрема стаття.

https://www.slidstvo.info/news/u-ministerstva-osvity-ne-dorahuvalysya-majzhe-25-tysyach-gektariv-zemli/?fbclid=IwAR1dgDwEvS6Ok6pQXcL7YkiZuOAC-ZRILpG6PtMfQf6AQvgtMTPzURD_u2I

Очевидно, що темою втрати земель Міносвіти наша будівельна аудиторка теж з освітянами займалась.

Всупереч своїм же обіцянкам про відкритість діяльності ДАБІ Олена Костенко не повідомила архітектурно-будівельну спільноту про оновлений склад Ліцензійної комісії та оновлені через КМУ нові порядки і процедури видачі ліцензій. Жодного сумніву, що в хлібні комісії ДАБІ увійшли «професіонали» своєї справи, такі як радники Олександр Сергієнко та О. Воробйов.

Але справа не у прізвищах і навіть не в дипломах: Гройсман і Мартинюк не мали справжніх дипломів, а Кудрявцева взагалі звільнили за молдавський (другий) диплом. Та й сьогоднішній Прем’єр-міністр більше схожий на доктора філософії, ніж на можновладця з досвідом державного управління.

Питання у сфері будівництва стоїть руба – «“To be, or not to be»!

Як може називатись Інспекція державного нагляду і контролю у будівництві після аудиту вчительки на крані? Чи в кого язик повернеться називати новий «орган» архітектурно-будівельним? Покажіть компетенцію нової очільниці ДАБІ!!!

А от її радники дійсно мають фах і досвід у будівництві – вони займались касою «коза ностра» і тому дозвільно-адміністративно-видавничий офіс реформованої галузі будівництва в модному режимі продовжує працювати. Адже «государєвим» ділом займаються і корупцію викорінюють з будівельної галузі – одноосібно аудит проводять.

https://m.censor.net.ua/blogs/3168956/novorchniyi_podarunok_zabudovnikam_ta_gromadskost_vd_ofsu_prezidenta?fbclid=IwAR3OkxiDlSK1rsikwCPMn-sejKBXBrQ3f3tDmlbMSUhg-UGKXF0DEMk-gas

Просто під гаслами реформ ДАБІ дехто намагається просунути своїх людей на хлібні посади і контролювати «ринок» будівельних хабарів та «відкатів» за тотальну злочинну забудову наших міст, захоплення земель, «кришування» нелегальних будівництв, організацію правильних «активістів» та «тітушок» з місцевими забудовниками, підробку документів, завідомо неправдиві відомості та найголовніше – за сліпих «ГІБУНів» (головних інспекторів будівельного нагляду), які не бачать порушень ДБН і Закону України «Про будівельні норми». Саме цими державними будівельними нормами визначено максимально допустиму висота (поверховість) житлової забудови, необхідність благоустрою і комфортності середовища, неможливість забудувати висотками сільську місцевість навколо Києва, не кажучи вже про самочинні забудови в самій столиці.

Сергій Кузьмін та його «папєрєдніки», які проштовхнули Олену Костенко на посаду тимчасового керівника ДАБІ, навіть не здогадувались, коли видавали дозволи, що державними будівельними нормами встановлено граничні параметри забудови земельної ділянки у відношенні до висоти будівлі та максимальні параметри щільності забудови, тобто заборонено будувати будівлю на всю ділянку, без забезпечення прибудинковою територією та багато інших корисних для громади норм. Зокрема пожежні та санітарні норми взагалі не перевірялись при видачі дозволів – була налагоджена злочинна схема Експертних звітів комерційних організацій, які своїми документами обходили ст. 10 Закону України «Про будівельні норми».

Свого часу Олена Шуляк (нині народний депутат від Слуги Народу) оприлюднювала ємність ринку корупційних стосунків у 3 млрд грн / рік.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/7/650380/

Явно занижені цифри, оскільки по факту 1,5 млн кв.м/рік х 20$ = 30 млн $ / рік тільки за введення в експлуатацію житлової нерухомості. Ще потрібно порахувати вартість підготовчих і дозвільних процедур та наглядово-контрольних витрат на утримання головних інспекторів будівельного нагляду і контролю. А скільки торгових центрів, офісної, дорожньо-транспортної, промислової нерухомості будують по Україні? Повз братів Горових та їхніх босів не промайнув жоден долар.

Ігнорування пожежних, санітарних, конструктивних, технічних норм у будівництві стало основним видом доходів «смотрящих» за сліпими «гібунами». Ємність корупційної складової доходить сукупно до 1000 000 000 $ / рік, тому, що ДАБІ всупереч законодавству дозволяє забудовникам будувати з порушенням будівельних норм в столиці та інших містах-мільйонниках і вартість таких послуг від бек-офісу співрозмірна з вартістю всіх проєктних робіт.

Це пояснюється витратами на «кришу» від ментів, есбеушників, прокурорів, які отримували цілі поверхи в новобудовах за блокування розслідувань сотень кримінальних справ, програші в судах по самочинним забудовам і нелегальним оборуткам з документами ошуканих інвесторів житлового ринку нерухомості.

Саме тому пані Костенко проводить триденний новорічний аудит в ДАБІ (в Ріксосі і то тиждень вчились) та отримує базові знання від «смотрящих» для продовження їхньої тепер вже спільної справи. Заяви на офіційному сайті Держархбудінспекції красномовно говорять про шалену роботу і карколомні результати нової вчительки прозрівших забудовників.

Під керівництвом Олени Костенко та її інноваційних змін щодо видачі документів дозвільного характеру лише апаратом ДАБІ, на сьогодні, з початку року не видано жодного дозволу чи сертифікату, терміни розгляду відповідних заяв пройшов, про що свідчить Прозора ДАБІ.

Отже рішення будуть прийняті заднім числом, як ми вже бачили це раніше і що можна робити з Реєстром, ми знаємо з розповіді цілого міністра діджіталізації. Нові поводирі у будівництві нагадують нам про старі часи та ведуть в нові тарифи 20-40 $ / кв.м. комплексно «під ключ» із супроводженням з вулиці Банкової.

https://zik.ua/news/2019/12/26/mintsyfry_vidkrylo_dani_z_reiestru_dozvilnoi_dokumentatsii_dabi_952055

Поставивши своїх радників на чолі Дозвільної та Ліцензійної комісії ДАБІ нова команда йде далі та ставить задачу як «обілечувати» забудовників і дозволяти зводити будівлі з істотними порушеннями діючих державних будівельних норм, проводячи це через ручну Дозвільну комісію на чолі з Олександром Сергієнком. І в цьому їм допоможе ще один «новий старий» радник принце$и ДАБІ Олени Костенко часів Сергія Кучера та «смотрящий» від СБУ Юрій Товстуха.

Яких вам зелених реформ ще не вистачає!!!

Незалежний експерт державного управління в галузі містобудування, архітектор Віктор Глеба