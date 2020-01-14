Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения Костина (фракция "Слуга народа").

За соответствующий проект постановления № 2732 проголосовали 296 народных депутатов.

Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.