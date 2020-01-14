Правила составления презентации к курсовой

Презентация к курсовой работе играет важную роль во время защиты научного проекта. Она позволяет понять спикера, познакомиться с результатами его труда, услышать предложения. Все это возможно при составлении качественного документа, а практика показывает, что большая часть презентаций плохого качества. Хорошая презентация к курсовой позволяет удержать слушателей, заинтересовать в материале. Как это сделать, давайте разберемся детально.

Основы для составления презентации курсовой работы

Защита курсовой работы, презентация также подготавливается студентом, является первым шагом по карьерной лестнице. Качественная работа способна заинтересовать слушателей, преподавателей, будущих работодателей. Нужно просто, доступно, информативно, структурировано подготовить материал. Вопрос о составлении презентации начнем с идейной составляющей:

Презентация должна иметь собственный сценарий, содержащий завязку, кульминацию, конфликтную ситуацию, развязку. Рекомендуется подготовить демонстрацию наглядного продукта (при наличии такового). Слушателям интересно познакомиться ближе с практическими данными, которыми пользовался автор. Использование больших фрагментов текстовой части является неэффективным способом подачи труда. Надежнее сделать акцент на списках, которые имеют не более 3-4 подпунктов. В большинстве случаях аудитория читает презентации по диагонали, поэтому не стоит представлять текст большими объемами . Уместно использовать яркие картинки, фотографии, графики, цифры. Благодаря последним можно создать нужный эффект, значимый для всей аудитории. Не стоит читать информацию со слайдов, автор должен говорить легко, непринужденно, поэтому важно репетировать, управлять жестами, интонацией.

Не имея должного опыта, сложно подготовить презентацию, которая будет оценена на высшем уровне. Качественную работу определяет наличие соответствующих навыков. При желании всегда можно обратиться к специалистам, которые за короткое время выполнят поставленные перед ними задания любого уровня сложности. Уже сейчас можно оставить заявку, пройдя по ссылке https://na5ku.com.ua/kursovie/. Компания На5ку несколько лет предоставляет образовательные услуги, ей доверяют сотни студентов из различных уголков страны. На сайте можно не только оформить заказ, но также получить квалифицированную помощь специалиста.

Правила составления презентации

Мультимедийная презентация курсовой работы, созданная в программе PowerPoint, легко воспринимается слушателями, берется за основу многих проектов. Здесь содержатся тексы, заголовки, фотографии, рисунки, аудио-, видеофайлы, схемы, графики. Перед началом работы рекомендуется составить план действий. Каждый слайд имеет некоторое сообщение, которое позволит аудитории больше понять о продукте, услуге, мысли. При этом не стоит всю имеющуюся информацию размещать на одном слайде. Выделим несколько основных информационных блоков:

размер информационной части должен иметь не более ½ части всего слайда, основная часть будет свободной;

информационный блок содержит таблицы, графики, иллюстрации, которые дополняют сведения;

изложение мыслей логически структурировано. Упустить нить повествования – самая большая ошибка автора.

Дизайн составления презентации практически не имеет правил, здесь воспринимается любой вид творчества. При этом рекомендуется воспользоваться несколькими советами, предложенными компетентными специалистами. Перечень правил шрифтового оформления состоит из:

наличия шрифтов с засечками, поэтому текст проще читается (в сравнении с гротесками);

основную часть практичнее избавить от прописных букв;

шрифтовый контраст создается посредством размера, толщины, начертаний, направления, цветовой палитры шрифта.

Относительно последнего момента нужно подготовить следующее:

Цветовая палитра шрифта может изменяться в пределах 2-3 вариантов оттенков. Некоторые цвета не сочетаются друг с другом, их не стоит применять. Текст черного цвета несет в себе мрачный подтекст, не имеет эффективности. Белый текст на черном фоне также зрительно не воспринимается.

Существует государственный стандарт оформления презентаций курсовых работ в электронном виде. Ознакомиться с требованиями можно на кафедре или ГОСТ 7.32-2001. Ниже перечислены основные моменты из документа:

оптимальное количество слайдов – 24. Но если удается подготовить информацию на 12-16 слайдах, то так даже лучше;

на изучение одного слайда дается около двух минут;

размер шрифта заголовка – 24-54 пункта, а обычного текста – 18-36

последний слайд следует посвятить благодарности аудитории за внимание.

Перед выступлением необходимо выучить текст, чтобы не читать с экрана. Представление должно быть хронометрировано, подогнано под определенные временные рамки.