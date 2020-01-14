Милованов отказался общаться с журналистами из-за отсутствия иммунитета

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что перенес операцию, из-за чего не может общаться с журналистами. Об этом он заявил на пресс-конференции, во вторник, 14 января, сообщают Українські Новини.



По словам чиновника, у него сейчас отсутствует иммунитет, из-за чего он не сможет вне пресс-конференции общаться с людьми.



"Я выходные провел в больнице, где мне делали операцию в частной клинике... У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми", - сказал Милованов.



Какую именно операцию он перенес, министр не сообщил.

