Суд обязал НАБУ возбудить дело против Порошенко и Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать захват государственной власти, разграбление средств госбюджета и международной финансовой помощи представителями администрации Барака Обамы, который на тот момент был президентом США, в сговоре с занимавшим тогда пост главы украинского государства Петром Порошенко,...

... сообщил во вторник депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.



"Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", - написал Кузьмин в Facebook, приложив копию постановления суда.



Кузьмин добавил, что этим определением суд удовлетворил заявление фракции. "Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 миллиардов долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани", - добавил Кузьмин.



Депутат призвал президента Владимира Зеленского оказать "всяческое содействие следствию, в рамках которого должна быть дана правовая оценка событиям 2014 года в Киеве и Донбассе".

