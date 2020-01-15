Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400

Турция не поддается давлению со стороны Соединенных Штатов и отказывается избавиться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это признала во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.



"Мы все еще находимся на той же позиции: мы (США - прим. ТАСС) ясно заявили, что [американские истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы (США - прим. ТАСС) продолжаем переводить деятельность из Турции", - сказала заместитель главы американского военного ведомства. Она имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.



В связи с этим Лорд заявила, что США в последнее время даже не вели с Турцией диалог по ситуации вокруг ЗРС С-400 и самолетов F-35. "У нас не было переговоров с Турцией относительно С-400 и F-35", - подчеркнула заместитель шефа Пентагона. "В последние пару месяцев", - уточнила Лорд.



Она ушла от прямого ответа на просьбу рассказать, в каком состоянии находятся сейчас в Турции ЗРС С-400, начато ли их применение вооруженными силами. "Действительно не могу [говорить на эту тему], так как имеющаяся у меня информация получена [в том числе] от разведки [США], я не могу ее обнародовать", - указала заместитель министра.



При этом Лорд подтвердила, что к марту 2020 года, как уже объявлялось Вашингтоном ранее, основное производство комплектующих для F-35 планируется перенести из Турции в США.



"Основная часть нашей цепи поставок будет выведена из Турции к марту 2020 года. Есть несколько систем, по которым у нас - у [производителей F-35 американских корпораций] Lockheed Martin и Pratt and Whitney подписаны контракты. Они, возможно, продлятся до конца года. Речь [в этом случае] идет о небольшой части систем", - отметила замглавы Пентагона.



Кроме того, она сообщила, что Вашингтон и Анкара не обсуждали пока дальнейшую судьбу четырех самолетов F-35, которые ранее уже были куплены Турцией. "Мы это не обсуждали с турками", - свидетельствовала заместитель руководителя военного ведомства. Эти четыре построенные компанией Lockheed Martin машины находятся на базе Люк ВВС США (штат Аризона).



Лорд отказалась пояснить, принято ли уже администрацией США решение о введении каких бы то ни было рестрикций в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400. "За любые санкции в рамках CAATSA несет ответственность Госдепартамент. Поэтому вам надо спрашивать у них", - сказала заместитель министра обороны.



Закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") был принят в США в 2017 году. Он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.



В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку ЗРС С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против покупки Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля 2019 года Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе выпуска американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Помимо этого США подчеркивали, что могут ввести против Турции ограничительные меры.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его страна может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон решится ввести рестрикции в отношении Анкары из-за приобретения С-400.

