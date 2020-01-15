МВД РФ сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев

Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тысяч жителей Украины, что почти в 2 раза больше показателей 2018 года, сообщила во вторник на заседании комитета Госдумы по делам СНГ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.



"Что касается в целом граждан Украины … Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 году) приобрели гражданство почти 500 тысяч человек, в прошлом году было 270 тысяч", - сказала Казакова.



По ее словам, прирост обеспечен не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, "конечно, большинство".



По ее словам, на динамику получения гражданства, в том числе, повлияло упрощение самой процедуры и возможность получения вида на жительство.

