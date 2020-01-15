За декабрь министру развития экономики Милованову начислили 222 тысячи гривен

Стало известно, сколько начислено за декабрь министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову: 222,6 тысяч гривен. Такая сумма указана в ответе министерства на запрос агентства "Украинские новости".



Из начисленных Милованову 222 592 гривен должностной оклад составил 12 952 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда – 12 953 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года – 71 094 гривны. Также в общую сумму вошли отпускные, командировочные (44 222 гривны) и индексация (619 гривен).



Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен. На руки глава ведомства получил 179 187 гривен.



Кроме того, агентство приводит зарплаты за декабрь других топ-чиновников из министерства, возглавляемого Миловановым. Так, его первому заместителю Павлу Кухте начислили 288 772 гривны (в том числе премию за ноябрь 124 500 гривен и за декабрь 106 857 гривен).



Зарплата заместителя Тараса Высоцкого – 267 108 гривен (премия за ноябрь – 96 333 гривны, премия за декабрь – 103 200 гривен);



зама Светланы Панаиотиди – 278 180 гривен (премия за ноябрь – 119 000 гривен, премия за декабрь – 80 000 гривен);



зама Дмитрия Романовича – 282 581 гривна (премия за ноябрь – 116 000 гривен, премия за декабрь – 116 000 гривен);



заместителя - торгового представителя Тараса Качки – 199 151 гривна (премия за ноябрь – 52 800 гривен, премия за декабрь – 27 533 гривны);



Сергея Николайчука – 315 018 гривен (премия за ноябрь – 129 000 гривен, премия за декабрь – 85 000 гривен);



Юлии Свириденко – 280 942 гривны (премия за ноябрь – 116 000 гривен, премия за декабрь – 108 933 гривны);



исполняющего обязанности госсекретаря Александра Черныха – 172 468 гривен (надбавка за выполнение особо тяжелой работы – 102 500 гривен).



