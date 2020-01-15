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- Наливайченко настаивает на отстранении Гончарука от должности за начисление себе высоких премий
Наливайченко настаивает на отстранении Гончарука от должности за начисление себе высоких премий
Народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко считает, что премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его команду необходимо отстранить от исполнения обязанностей за начисление себе премий.
"Начисление огромных премий чиновникам незаконно, и персональную ответственность за это несет премьер", - сказал Наливайченко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, комментируя начисления отдельным министрам и их заместителям премий больших размеров.
По убеждению народного депутата, Счетная палата должна проверить основания такого нецелевого использования государственных средств - "тем более, когда в стране существует задолженность по выплате зарплат, пенсий и других социальных выплат".
"Мы не хотим видеть премьер-министром человека, который не имеет никакой программы развития экономики, наполнения Пенсионного фонда и повышения зарплат... Настаиваю на отстранении такого премьера от должности вместе со всеми его министрами, которые ничем, кроме собственного обогащения за 4,5 месяца не отличились", - отметил депутат.