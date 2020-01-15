Опознаны тела ста погибших при крушении самолета

В Иране опознали тела ста погибших при крушении украинского самолета в Тегеране. Об этом во вторник, 14 января, заявил глава уголовной прокуратуры Мохаммад Шахреяри, сообщает агентство ISNA. "Самоотверженными усилиями наших коллег, судмедэкспертов число опознанных погибших в результате крушения украинского самолета достигло 100 человек", - сказал Шахреяри.

Он уточнил, что тела 30 погибших уже доставлены их семьям.



По словам чиновника, "работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели".



Ранее стало известно, что идентифицировано одного из 11 украинцев, находившихся на борту самолета. Его имя не называется, но это один из трех пилотов.



Напомним, возвращение борта с погибшими украинцами ожидается к концу недели.

