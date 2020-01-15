Украина понизила ставку по 2-4-летним ОВГЗ до 10,2-10,1%

Министерство финансов Украины на первых в 2020 году первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник продало все предложенные облигации на 6 млрд грн (5,5 млрд грн по номиналу) и смогло существенно понизить ставки отсечения: по трехмесячным бумагам – до 10,85%, по 15-месячным – до 10,44%, по двухлетним – до 10,21% и по четырехлетним – до 10,1% годовых.



Как сообщается на сайте Минфина, суммарный спрос на четырех аукционах превысил предложение в 4,6 раза и достиг рекордного значения в 25,2 млрд грн, что частично может быть связано с большим перерывом в их проведении в связи с праздниками: предыдущие аукционы прошли 24 декабря.

