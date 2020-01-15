Разумков поручил рассмотреть выводы КС о досрочном лишении мандата нардепа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по правовой политики рассмотреть выводы Конституционного суда Украины о соответствии статьям 157 и 158 Основного закона законопроекта №1027 об изменениях в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Разумков напомнил, что Верховная Рада получила вывод Конституционного суда Украины о соответствии статьям 157 и 158 Конституции Украины законопроекта №1027 о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов на заседании во вторник вечером.



Как сообщалось, президентский законопроект №1027 был зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа. Он предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов. В частности, согласно документу полномочия народных депутатов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.



4 сентября Рада проголосовала за направление законопроекта на рассмотрение в КС.



Председатель КС обратился к Венецианской комиссии с просьбой ответить на шесть вопросов, касающихся будущих изменений в Конституцию. Венецианская комиссия в свою очередь заявила, что поправки в статью 81 Конституции Украины, предусмотренные законопроектом №1027 о расширении перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов, влияют на демократический характер Украинского государства.



26 декабря Конституционный суд признал неконституционным предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №1027, который устанавливает дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата.



"Да. Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157 (Конституции Украины – ИФ)", - сообщил представитель президента в КС Федор Вениславский агентству "Интерфакс-Украина".



В свою очередь, источник агентства "Интерфакс-Украина" в суде уточнил, что речь идет о п.1 ст.157 Конституции, согласно которому Основной Закон не может быть изменен, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. "Законопроект не отвечает ч.1 ст.157", - сказал собеседник агентства.

