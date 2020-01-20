Вышел второй трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

На YouTube вышел второй трейлер фильма «Бладшот», основанного на комиксах Valiant. В главной роли — Вин Дизель, сыгравший Анджело Морталли — современного Франкенштейна на службе правительства.



По сюжету фильма бывший морпех был реанимирован после смерти и превращен в машину для убийства. Ему стёрли память и запустили в кровь специальные микрокомпьютеры, которые помогают быстро заживлять раны, а также контролировать различные электронные устройства.



Режиссёр фильм — Дэйв Уилсон, снявший первый эпизод антологии «Любовь, смерть и роботы», названный «Преимущество Сонни» (Sonnie’s Edge). Вместе с Дизелем в фильме снялись: Гай Пирс, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн и Тоби Кеббелл.





