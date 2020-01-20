Вышел новый трейлер «Чёрной вдовы»

Marvel выпустила новый ролик фильма «Чёрная вдова», главную роль в котором исполнила Скарлет Йоханссон. В сравнении с предыдущим трейлером, здесь ещё больше экшена.



Этот фильм войдёт в четвёртую фазу киновселенной и расскажет историю Наташи Романофф. События ленты должны развернуться после «Первого мстителя: Противостояние» и до «Мстителей: Финал». Компанию главной героине составила ещё одна шпионка Елена Белова, которую сыграла Флоренс Пью, и еле влезающий в костюм Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора.





