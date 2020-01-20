Выявлен новый маркер, предсказывающий раннюю смерть

Датские ученые из Копенгагенского университета установили: низкая концентрация лимфоцитов в крови коррелирует с повышенным риском ранней смерти. Лимфоциты входят в группу клеток иммунной системы, обеспечивающих защиту организма. В том числе, они сдерживают распространение рака. Повышение уровня лимфоцитов наблюдается на фоне инфекции. Однако специалисты призывают с тревогой относиться и к низкому уровню клеток. Лимфопения (уменьшение концентрации лимфоцитов) - маркер уязвимости тела к инфекциям и высокого риска преждевременной смерти.



В рамках последнего исследования ученые учитывали данные 108135 человек 20-100 лет, собранные с 2003 по 2015 год. За это время скончались 10372 человека. Анализируя данные, ученые делали скидку на возраст, пол, потребление табака и алкоголя, массу тела, C-реактивный белок плазмы, количество нейтрофилов в крови, недавние инфекции, диабет, систолическое артериальное давление, холестерин в плазме, триглицериды в плазме, образование, доход и физическую активность.



В результате оказалось, что риск смерти от любой причины у лиц с низким уровнем лимфоцитов был повышен на 60%. А риск от рака, сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и различных инфекций - в 1,5-2,8 раза. По мнению ученых, выявленная связь объясняется ослаблением сопротивляемости организма, что особенно актуально для пожилых людей, у которых уровень лимфоцитов и так снижается по мере старения.

