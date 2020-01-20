Эксперты рассказали, как поддержать высокое качество интимной жизни

Эксперты рассказали, как поддержать высокое качество интимной жизни

Ряд вредных привычек может поставить крест на личной жизни. Исходя из этого, специалисты советуют отказаться от сладкого, жирного и жареного. А обилие рафинированных углеводов в рационе снижает уровень тестостерона, связанного с сексуальной активностью. В свою очередь, трансжиры, образующиеся при жарке, негативно сказываются на либидо у представителей обоих полов, пишет "Российская газета".

При этом употребление овощей и фруктов позволяет сохранить форму. Специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на сок сельдерея, моркови и граната. В этих соках много витаминов, а также они обладают способностью улучшать приток крови к половым органам.

Среди вредных привычек курение выходит на первый план, с точки зрения важности для интимной жизни. Дело в том, что курение повреждает сосуды, нарушает кровоснабжение половых органов, повышая риск эректильной дисфункции. К тому же, известно, что курение приводит к возрастанию риска бесплодия.