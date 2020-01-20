Эксперты рассказали, как поддержать высокое качество интимной жизни

Ряд вредных привычек может поставить крест на личной жизни. Исходя из этого, специалисты советуют отказаться от сладкого, жирного и жареного. А обилие рафинированных углеводов в рационе снижает уровень тестостерона, связанного с сексуальной активностью. В свою очередь, трансжиры, образующиеся при жарке, негативно сказываются на либидо у представителей обоих полов, пишет "Российская газета".



При этом употребление овощей и фруктов позволяет сохранить форму. Специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на сок сельдерея, моркови и граната. В этих соках много витаминов, а также они обладают способностью улучшать приток крови к половым органам.



Среди вредных привычек курение выходит на первый план, с точки зрения важности для интимной жизни. Дело в том, что курение повреждает сосуды, нарушает кровоснабжение половых органов, повышая риск эректильной дисфункции. К тому же, известно, что курение приводит к возрастанию риска бесплодия.

