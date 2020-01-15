HRW рассказала о ситуации на Донбассе и в Крыму

Количество погибших среди мирного населения на Донбассе уменьшилось. Об этом сказано в докладе Всемирный отчет 2020 международной организации Human Right Watch, опубликованном в среду, 15 января.



Количество гражданских жертв сократилось, но "жизнь и благосостояние мирных жителей и далее находятся под угрозой", говорят правозащитники.



"Мирные жители становятся жертвами огня из легких вооружений, артиллерийских и минометных обстрелов, мин и взрывоопасных предметов - последствий войны", - сказано в отчете.



За шесть лет конфликта погибло 147 детей, подчитали HRW. Также организация заявила, что украинское правительство якобы проводит "дискриминационную политику" в отношении жителей ОРДЛО. Правозащитники говорят о трудностях при получении пенсий для пожилых людей на этих территориях.



HRW также обратили внимание на проблему доступа к неотложной медицинской помощи на КПВВ на Донбассе и добавили, что "с января по апрель 2019 года минимум 19 человек, преимущественно старшего возраста, во время пересечения линии столкновения скончались из-за проблем со здоровьем".



Правозащитники обвинили Россию в преследовании татар в аннексированном Крыму. Местные "власти" преследуют десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме.



Только в марте были арестованы 24 человека, преобладающую часть которых составляли активисты Крымской солидарности - группы, которая оказывает правовую и социальную помощь семьям арестованных по политическим мотивам.



"Всех арестованных обвинили в причастности к панисламскому движению Хизб ут-Тахрир (Партия освобождения), запрещенного в России как "террористическая" организация, однако легального в Украине. Никаких обвинений, которые были бы связаны с насилием, никому из арестованных не предъявлялось. По меньшей мере четверо подверглись пыткам или недозволенному обращению со стороны сотрудников российских силовых структур", - сказано в отчете.



По аналогичному обвинению произошли аресты восьмерых человек еще в июне.



"В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти немедленно перевести в больницу Эдема Бекирова, тяжелобольного крымскотатарского активиста, которого удерживали в СИЗО с декабря 2018 года. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ и освободила Бекирова только в августе. В сентябре Бекиров вернулся в Киев в рамках обмена пленными", - пишут в докладе правозащитники.

