Киев попросил вернуть черные ящики самолета МАУ

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными близ Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 15 января.



Также в ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.



В Офисе генпрокурора напомнили, что по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета МАУ военными этой страны, было принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которому открыто производство.



"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ", – говорится в сообщении.

