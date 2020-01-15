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- Главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ, встретятся 16 января
Главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ, встретятся 16 января
В Лондоне (Великобритания) завтра, 16 января, состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Отмечается, что 15-16 января 2020 года глава украинского МИД Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Великобритании.
"В рамках визита Министр примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета рейса МАУ PS 752 в Тегеране", - говорится в сообщении.
Аккредитация журналистов для освещения события открыта до полуночи сегодняшнего дня. Соответственно, сама встреча должна состояться завтра.
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