Главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ, встретятся 16 января

В Лондоне (Великобритания) завтра, 16 января, состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.



Отмечается, что 15-16 января 2020 года глава украинского МИД Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Великобритании.



"В рамках визита Министр примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета рейса МАУ PS 752 в Тегеране", - говорится в сообщении.



Аккредитация журналистов для освещения события открыта до полуночи сегодняшнего дня. Соответственно, сама встреча должна состояться завтра.

