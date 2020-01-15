Как чистить разные виды жалюзи на окна от «Алсер»?

Если вы неоднократно сталкивались с проблемой мытья оконного декора и тратили на эту процедуру уйму времени, то, возможно, стоит пересмотреть варианты очищения изделий. Как правильно и быстро привести жалюзи в порядок? Об этом расскажет «Алсер».



На сегодняшний день жалюзи пользуются невероятным спросом среди покупателей. По своим свойствам они выигрывают у классических штор. А еще, подобный элемент интерьера порадует доступностью.

Кроме того, жалюзи на окна от «Алсер» отличаются непривередливостью в уходе и долговечностью. Правильное и своевременное очищение изделий надолго сохранит их привлекательный внешний вид.

Как почистить жалюзи, в зависимости от их вида?

Деревянные. Для этого типа не подходит влажная чистка с использованием воды, ведь она может повредить материал. Лучше воспользоваться пылесосом или сухой салфеткой для удаления пыли. Хорошей альтернативой станет и очищение с помощью губки, смоченной в средстве для чистки дерева. Аккуратно протирайте ею жалюзи сверху вниз до тех пор, пока они не станут чистыми.

Бамбуковые. Их ни в коем случае нельзя замачивать в пенном растворе, ведь это приведет к деформации конструкции. Для удобной и быстрой сухой чистки, рекомендуется приобрести специальную щетку. Она поможет быстро устранить пыль. И после этой процедуры финальным этапом будет нанесение полироли с антистатиком. Она поможет защитить поверхность от оседания пыли в дальнейшем.

Тканевые. В этом случае можно пойти двумя способами: прибегнуть к сухой очистке с помощью пылесоса или к стирке. К последнему рекомендуется обращаться только при крайней необходимости и не чаще одного-двух раз в год. Для проведения процедуры необходимо поместить изделия в специальный мешок и загрузить в стиральную машину. Обязательно настройте самый щадящий режим стирки. Если же пятна не выводятся, то обратитесь за помощью в химчистку.

Алюминиевые. Для сухой чистки используется мягкая щетка или пылесос. Для влажной подойдут специальные губки. Если их нет, то можно воспользоваться обычными носками. Просто наденьте старый носок на руку и, обмакивая его в мыльный раствор, протрите каждую ламель. Для приготовления раствора подойдут моющие средства для посуды или специальные очищающие препараты.

Подходите к чистке подобных предметов декора правильно, и тогда они долго будут радовать вас своей работой. Если же есть необходимость заменить старые жалюзи, то «Алсер» поможет вам в этом деле.