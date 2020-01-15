Сухо и сравнительно тепло будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие дни, по данным Укргидрометцентра, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления: температура почти не изменится, осадков не ожидается, но в ночные и утренние часы в большинстве областей будут образовываться туманы. Так, в четверг в Украине будет без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 января самая высокая температура днем была 7,1 в 1989г., самая низкая ночью -24,3 в 1943г.



На 17 января синоптики также прогнозируют в Украине отсутствие осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5°, на Прикарпатье местами 6-11° мороза; днём 0-5° тепла, на западе страны до 9°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

