Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло свою актуальность. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.



Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.



"Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины", - добавил он.



Гончарук также отметил, что сейчас в правительстве создано 264 вспомогательных органов.

