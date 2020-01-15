Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год

В среду, 15 января, правительство утвердило список автомобильных дорог государственного значения, которые будут восстановлены в 2020 году, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. Всего в этом году планируют отремонтировать 4 000 километров дорог. Из Дорожного фонда на финансирование этих работ выделяется 31,5 млрд грн.



"Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов… Будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог в 2020 году", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.



В частности, восстановят дороги:



М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка "Каменка (через Винницу),

Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка,

Строительство южного обхода города Днепр,

Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск),

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,

Н-14 Александровка - Кропивницький - Николаев,

Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог),

Н-03 Житомир - Черновцы.



