Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год
В среду, 15 января, правительство утвердило список автомобильных дорог государственного значения, которые будут восстановлены в 2020 году, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. Всего в этом году планируют отремонтировать 4 000 километров дорог. Из Дорожного фонда на финансирование этих работ выделяется 31,5 млрд грн.
"Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов… Будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог в 2020 году", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В частности, восстановят дороги:
М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка "Каменка (через Винницу),
Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка,
Строительство южного обхода города Днепр,
Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск),
Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,
Н-14 Александровка - Кропивницький - Николаев,
Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог),
Н-03 Житомир - Черновцы.