Кабмин запретил приватизацию ряда госпредприятий
Правительство на заседании в среду, 15 января, утвердило перечень стратегических предприятий, которые запрещено приватизировать, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.
Теперь проект закона должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.
Согласно решению Кабмина, не подлежат приватизации предприятия, которые:
обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
являются естественными монополиями;
имеют критически важное значение для общества.
"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил Гончарук.
Источник: Корреспондент
13:39