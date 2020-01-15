Кабмин запретил приватизацию ряда госпредприятий

Правительство на заседании в среду, 15 января, утвердило перечень стратегических предприятий, которые запрещено приватизировать, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.



Теперь проект закона должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.



Согласно решению Кабмина, не подлежат приватизации предприятия, которые:



обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.



"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил Гончарук.

