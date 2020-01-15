Кабмин назначил "смотрящих" за стандартами госязыка

Кабинет министров назначил пятерых членов комиссии по стандартам государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.



Так, членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка, по данным нардепа, стали:



Демская Орыся Марьяновна

Кравченко Людмила Александровна

Мазур Наталья Васильевна

Мазурик Данута Владимировна

Чернобров Юлия Анатольевна



Также среди кадровых решений, по словам Гончаренко, были приняты следующие:



Заместителем председателя Государственной службы по безопасности на транспорте стала Ставнийчук Екатерина Михайловна.

Заместителями председателя Национального агентства по вопросам государственной службы стали Шимко Наталья Николаевна и Дрощенко Елена Викторовна.

Заместителем председателя Государственной миграционной службы стал Донской Сергей Николаевич.

Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Титарчук Михаил Иванович.

Генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения стал Микрюков Сергей Анатольевич.



Также сообщается, что Кабмин уволил с должности заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Бакала Валерия Алексеевича.



Кроме того, как указал Гончаренко, Кабмин отменил распоряжение о назначении Рубанки В. на должность главы правления ПАО "Национальная акционерная компания "Укрсветолизинг".

