Кабмин назначил "смотрящих" за стандартами госязыка
Кабинет министров назначил пятерых членов комиссии по стандартам государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.
Так, членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка, по данным нардепа, стали:
Демская Орыся Марьяновна
Кравченко Людмила Александровна
Мазур Наталья Васильевна
Мазурик Данута Владимировна
Чернобров Юлия Анатольевна
Также среди кадровых решений, по словам Гончаренко, были приняты следующие:
Заместителем председателя Государственной службы по безопасности на транспорте стала Ставнийчук Екатерина Михайловна.
Заместителями председателя Национального агентства по вопросам государственной службы стали Шимко Наталья Николаевна и Дрощенко Елена Викторовна.
Заместителем председателя Государственной миграционной службы стал Донской Сергей Николаевич.
Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Титарчук Михаил Иванович.
Генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения стал Микрюков Сергей Анатольевич.
Также сообщается, что Кабмин уволил с должности заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Бакала Валерия Алексеевича.
Кроме того, как указал Гончаренко, Кабмин отменил распоряжение о назначении Рубанки В. на должность главы правления ПАО "Национальная акционерная компания "Укрсветолизинг".