Украина вышла из еще одного договора в рамках СНГ

Кабинет министров Украины на заседании 15 января принял решение о выходе из еще одного договора в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.



В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Данный шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов.

