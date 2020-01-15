Правительство будет ежемесячно публиковать зарплаты топ-чиновников - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено ежемесячно публиковать заработные платы топ-чиновников.



"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники, эта информация не является тайной. Это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом", - сказал Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства в четверг в Киеве.



По его словам, данная информация будет публиковаться на сайте правительства. В частности, речь идет о зарплатах министров и их заместителей.

