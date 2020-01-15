Полякова рассказала о поездке к Януковичу для "интима"

Украинская певица Оля Полякова призналась, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к экс-президенту для интимных отношений, пишет Gordonua.



Дмитрий Гордон в разговоре с исполнительницей отметил, что не раз ему рассказывали известные украинские исполнительницы об ухаживаниях и домогательствах политиков и олигархов.



35-летняя Полякова на это ответила, что с ней случалось подобное. "Был такой… министр культуры был времен Януковича. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой", - разоткровенничалась певица.



Она добавила, что это случилось в Крыму и ей пришлось "собрать сумку и возвращаться пешочком" с ливадийской дачи, где она выступала.



" У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало. Отака скотина", - заявила Полякова.



Гордон спросил, как именно ей предлагали сексуальные отношения.



"Типа, ага-ага? На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?" Классную фразу ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда", - ответила артистка. Она добавила, что "очень гордая".



Полякова решила не называть имя экс-министра, чтобы у того не было проблем с его супругой.



Отметим, что министрами культуры при президентстве Януковиче были Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.

