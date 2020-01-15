Пункт пропуска на границе с Польшей приостановил работу

В пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей временно приостановили оформление транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.



"В связи с проведением работ по замене серверного оборудования таможни, в автомобильном пункте пропуска Ягодин временно приостановлено оформление транспортных средств. Обращаемся к гражданам учесть указанную информацию", - говорится в сообщении.



В настоящее время накопление транспортных средств на выезд из Украины составляет 10 машин.



О возобновлении работы пункта пропуска обещают сообщить дополнительно. Ориентировочное время восстановления было - сегодня в первой половине дня.

