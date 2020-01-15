Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о военном сотрудничестве Украины с Саудовской Аравией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.



"Правительство приняло постановление о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией", - сообщил Гончаренко.



Напомним, Президент Зеленский согласовал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества.



Так, согласно указу, возглавит комиссию заместитель министра обороны Украины, председатель Комиссии Александр Полищук. Заместителем председателя Комиссии назначен заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

