В Британии начали продавать тупые ножи для борьбы с преступностью

Британская компания Vinеrs, которая производит столовые приборы, выпустила в продажу кухонные ножи с тупыми концами. По мнению менеджмента компании, это поможет бороться с преступностью, пишет Insider.



В компании подчеркнули, что новая серия продукции специально создана в ответ на растущее количество преступлений, совершенных холодным оружием. Теперь злоумышленнии не смогут проколоть кожу жертве квадратным наконечником.



Отметим, что в 2019 году в Великобритании 44 тысячи человек совершили преступные деяния ножами и другими колющими предметами. Ножами было ранено 285 человек. Эти цифры – самые высокие в стране с 1946 года.

